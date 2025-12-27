Haberler

Kayseri'de kar yağışı sonrası otomobilde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Kayseri'de kar yağışı sonrası otomobilde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hacılar ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucu otomobilde mahsur kalan iki kişi, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Donma tehlikesi geçiren vatandaşlar, hızlı müdahale ile kurtarıldı.

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası otomobilde mahsur kalan 2 kişi, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Hacılar ilçesi Yukarı Mahalle su deposu mevkisinde meydana geldi. Bağ evine gitmek isteyen iki kişi, kar yağışı sonrası kapanan yolda otomobilde mahsur kaldı. Otomobili hareket ettiremeyen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Donma tehlikesi geçiren 2 vatandaş, polis ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kara saplanan otomobil ise bulunduğu yerden çıkarıldı. 2 vatandaşın daha sonra gidecekleri yere ulaşımlarının sağlandığı belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından paylaştığı videoda karda otomobili ile mahsur kalan vatandaşın, "Aracımla mahsur kaldım. Polis ekiplerini aradım. 5 dakika içerisinde hemen geldiler. Hem beni hem de aracımı kurtardılar. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah kolaylık versin" diyerek yaşadıklarını anlattığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Serbest bırakılan Sercan Yaşar'dan 'Mehmet Akif Ersoy' açıklaması

Ersoy'la ilgili söyledikleri çarpıcı: Bu soruşturmaya kadar...
Esenyurt'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, işçi servisinin devrilme anı kamerada

İstanbul'daki facia anbean kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

Boğaz kestiği görüntüler izletildi! Caninin verdiği tepkiye bakın
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Tutuklu sanıklardan 3'ü tahliye edildi

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda tutuklu 3 sanık tahliye edildi
Beşiktaş'a 241 gole katkı yapan golcü

Süper Lig devine tam 241 gole katkı yapan yıldız golcü
22 yıllık küslük bitti! Tatlıses ve Asena, İbo Show'da bir araya geldi

22 yıllık küslük bitti! İbo Show'da bir araya geldiler
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

Boğaz kestiği görüntüler izletildi! Caninin verdiği tepkiye bakın
Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var

Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var
Kocasının tahliyesini beklerken yaptıklarıyla gündem oldu

Kocasının tahliyesini beklerken yaptıklarıyla gündem oldu