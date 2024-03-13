Kayseri'de kapalı sulama sistemi inşaatında işçi hayatını kaybetti
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yapımı devam eden kapalı sulama sistemi inşaatında, toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti. Olay yerinde yaşamını yitiren işçinin cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yapımı devam eden kapalı sulama sistemi inşaatında, toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ovaçiftliği Mahallesi yakınlarındaki kapalı sulama sistemi inşaatında toprak kayması meydana geldi. İşçilerden F.A, toprak altında kaldı.
Olay yerinde yaşamını yitiren F.A'nın cesedi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.