Kayseri'de bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadın, erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra bıçakla yaraladı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadın gözaltına alındı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

Selçuklu Mahallesi Uzungöl Sokak'ta ikamet eden F.Z, evine gelen erkek arkadaşı S.C. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.Z, bıçakla S.C'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, S.C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
