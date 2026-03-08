Haberler

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 455 bin lira ceza uygulandı

Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsüne 455 bin lira ceza kesildi. Alkollü olduğu tespit edilen sürücünün belgesi iptal edildi ve aracı 60 gün trafikten menedildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsüne 455 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yapılan paylaşıma göre, Serkent Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçan B.İ. (21), kovalamaca sonucu yakalandı.

Ekiplerce yapılan kontrollerde B.İ'nin "askeri kanuna muhalefet" suçundan arandığı, sürücü belgesinin daimi olarak iptal edildiği ve 0.84 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 455 bin lira ceza kesilirken, aracı da 60 gün trafikten menedildi.

Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
