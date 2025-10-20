Haberler

Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonlarında 24 Gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheliyi gözaltına alırken, çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 24 şüpheli ile aranan 23 kişiyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada, 119 bin 780 makaron, 1500 bandrol, 1016 emtia, 762 paket kaçak sigara, 110 kilogram kaçak kömür, 10 kilogram kaçak çay, 106 tarihi sikke ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
