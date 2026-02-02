Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 38 zanlı yakalandı

Kayseri'de son bir ayda düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 38 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir ayda düzenledikleri operasyonlarda, 38 şüpheli ile aranan 97 kişiyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda sigara, cep telefonu, makaron, tütün, alkol, kol saati, tabanca ve sikke gibi malzeme ele geçirildi.