Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 38 zanlı yakalandı

Kayseri'de son bir ayda yapılan kaçakçılık operasyonlarında 38 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet, toplamda 97 aranan kişiyi de yakalayarak çok sayıda kaçak malzeme ele geçirdi.

Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda sigara, cep telefonu, makaron, tütün, alkol, kol saati, tabanca ve sikke gibi malzeme ele geçirildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
