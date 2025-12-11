Kayseri'de kaçak sigara ve sahte alkol ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak sigara ve sahte alkol ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler adreslerdeki aramalarda, 2 bin 137 paket kaçak sigara ve 25 litre sahte alkol ele geçirdi.

Operasyonda M.B. ile M.Ş.Ö. gözaltına alındı.

Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.