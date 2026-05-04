Kayseri'de jandarma 285 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirdi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde jandarma, yol kontrol noktasında durdurulan otomobilde, 285 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili ilçenin kontrol noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 285 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.