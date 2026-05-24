Kayseri'de inşaatta üzerine mermer düşen işçi öldü
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 13 katlı bir inşaatta yük asansörüyle taşınan mermerin üzerine düşmesi sonucu 55 yaşındaki işçi F.C. hayatını kaybetti.
Alsancak Mahallesi Demirci Sokak'ta 13 katlı bir inşaatta dış cephedeki yük asansörüyle çıkarılan mermer, zeminde bulunan işçilerden F.C'nin (55) üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, F.C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Hayatını kaybeden işçinin cenazesi otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün