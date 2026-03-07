Haberler

Kayseri'de aranan firari 2 hükümlü yakalandı

Kayseri'de aranan firari 2 hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de, 15 yıl 7 ay hapis cezası ve 1.5 milyon TL para cezası bulunan A.E. ile uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası aranan K.K. yakalandı.

KAYSERİ'de 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis ve 1 milyon 551 bin 510 TL adli para cezası bulunan A.E. (38) ile 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 10 yıl 6 ay hapisle aranan K.K. (27), yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri ekipleri, '5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'na aykırılık' suçundan 3 ayrı aranma kaydı bulunan, hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay hapis ve 1 milyon 551 bin 510 TL adli para cezası bulunan A.E.'yi (38) yakaladı. Ekipler ayrıca 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay hapisle aranan K.K.'yi (27) gözaltına aldı. Firari 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a İran'dan karşı hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı

Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı
Etiler'de çete cinayeti! Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler

Önce yakıp sonra öldürdüler! İstanbul'un elit semtinde film gibi olay
Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı

Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı
5. kattan balıklama atladı! Korkunç olay kamerada

5. kattan balıklama atladı! Korkunç anlar kamerada
Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak

Çin'den yükselen bomba yorum: Kazandığı savaş yok, bunu da kaybedecek