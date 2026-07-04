Kayseri'de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anbar Mahallesi 24. Cadde'deki bir hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının 10 araç ve 40 personel, organize sanayi bölgesinin ise 3 araç ve 6 personelle müdahale ettiği yangına, toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) da destek verildi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası yangın söndürüldü.

Hurdalıktaki soğutma çalışmaları devam ediyor.