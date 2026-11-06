Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri'de hırsızlıktan 11 yıl 4 ay hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de hakkında hırsızlıktan 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen hükümlü, 46 yaşında.

Kayseri'de, hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C'yi (46) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
Yemen'de pazar yerine hava saldırısı! Çok sayıda ölü var

Görüntü bugün kaydedildi! Pazar yeri cansız bedenlerle dolup taştı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan ve GKRY'ın yetkisiz seyir ikaz duyuruları ülkemizce iptal edildi

Yunanistan ve GKRY'ın yetkisiz seyir ikaz duyuruları iptal edildi
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı, camide hayır simidi dağıtıldı13

Tutuklama sonrası camide olay görüntü
Tuba Ünsal'dan olay itiraf! Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldatmış

2 yıllık aşk meğer ihanetle bitmiş: Aldatıldım, hem de...
Yüz gerdirme ameliyatı sonrası ölen Dr. Emine Yılmaz toprağa verildi! Radyolog eşi ihmal iddiasıyla yasal süreç başlattı

Eşinden ihmal iddiası! 11 saatlik ameliyatta o ilaç detayı
Fındık piyasasında büyük soruşturma! 7 şirket mercek altında

Kahvaltıların vazgeçilmezi için kötü haber
Dünya medya temsilcileri Çin'de! Haberler.com CEO’su Dr. Sümeyra Teymur, Xinhua'ya konuştu

Haberler.com CEO’su Dr. Sümeyra Teymur, Xinhua'ya konuştu
Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımına bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı46

Şu ikiyüzlülüğe bakar mısınız?