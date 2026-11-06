Kayseri'de hırsızlıktan 11 yıl 4 ay hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de hırsızlıktan 11 yıl 4 ay hapis cezası alan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kayseri'de hakkında hırsızlıktan 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen hükümlü, 46 yaşında.
Kayseri'de, hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C'yi (46) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA