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Kayseri'de hakkında 47 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Kayseri'de hakkında 47 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kayseri'de hakkında 47 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "hırsızlık" suçlarından 8 ayrı dosyadan 47 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B'yi (26) saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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