Kayseri'de Gazze'ye Destek İçin Kermes Düzenlendi

Kayseri'de, Gazze'ye destek amacıyla Ali Rıza Özderici Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kermes düzenlendi.

Okul Aile Birliği'nin koordinasyonuyla okulun spor salonunda, öğretmen, öğrenci ve velilerin desteğiyle yapılan kermesten 438 bin lira gelir elde edildi.

Etkinlikte açık arttırma yoluyla satışa çıkarılan Filistin bayrağı resimli pasta da veli Arif Dağ tarafından 150 bin liraya satın alındı.

Okul Müdürü Ebubekir Özkan, kermeste emeği geçenlere teşekkür etti.

Tarihi, dini ve insani bir sorumluluk bilinciyle Anadolu'dan Gazze'ye bir merhamet köprüsü kurduklarını belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Bir velimizin açık arttırma ile satışa çıkardığımız Filistin bayrağı temalı pastayı 150 bin lira ödeyerek satın alması, mazlum coğrafyalara olan bilinç ve duyarlılığımızın göstergesidir. Kermesimize katılan il protokolümüze, kardeş okul müdürlerimize, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor, özgür ve bağımsız bir Filistin ile Gazze'de kalıcı barış ve huzur diliyoruz."

"ÇEDES Gazze için seferber" sloganıyla düzenlenen kermesten toplanan para ise Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak.

Kermese, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.