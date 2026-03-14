Kayseri'de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. isimli firari hükümlü, Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik farklı adreslere operasyon düzenledi.
Bu kapsamda, hakkında "kasten öldürme" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. (32) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Tunahan Akgün