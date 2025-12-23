Haberler

Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Kayseri'de, 'kasten öldürme' ve 'yaralama' suçlarından toplam 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Z. adlı firari hükümlü, yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler, hakkında "kasten öldürme" ve "yaralama" suçlarından toplam 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Z'yi (42) operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
