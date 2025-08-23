Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü F.Y, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, hakkında "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y operasyonla yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
