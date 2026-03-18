Kayseri'de 123 yıl 9 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de, hakkında 123 yıl 9 ay 27 gün hapis cezası bulunan firari hırsız S.T. yakalandı. Emniyet, aranan şahısların yakalanması için operasyon düzenledi.
Kayseri'de, hakkında "hırsızlık" suçundan 123 yıl 9 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik farklı adreslere operasyon düzenledi.
Bu kapsamda, hakkında "hırsızlık" suçundan 123 yıl 9 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. (25) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin