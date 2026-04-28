Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski hemşire yakalandı
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski hemşire Ü.C'nin (34) bir evde gizlendiğini tespit etti.
ByLock kullanıcısı da olan hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin