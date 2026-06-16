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Kayseri'de FETÖ hükümlüsü ihraç astsubay yakalandı

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Kayseri'de FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç astsubay A.İ.Ç., polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

KAYSERİ'de FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç astsubay A.İ.Ç. (48), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu aranan kişilerin yakalanmasına yönelik harekete geçildi. Bu kapsamda Burdur'da FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç astsubay A.İ.Ç.'nin saklandığı adrese operasyon düzenlendi. A.İ.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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