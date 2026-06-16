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Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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Kayseri'de, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay A.İ.Ç., polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay A.İ.Ç. belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
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