Eski eniştesine otomobille çarpıp öldüren şüpheli ve arkadaşı tutuklandı

KAYSERİ'de yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Coşkun, eski kayınbiraderi S.Ö.'nün (22) kullandığı otomobilin çarptığı kazada hayatını kaybetti. Otomobille Serdar Coşkun'un üzerinden geçen S.Ö. ile yanında bulunan arkadaşı S.T. (23), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaza, geçen pazar günü saat 01.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kadir Has Bulvarı'nda meydana geldi. S.Ö. idaresindeki 38 AHS 929 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Coşkun'a çarpıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Serdar Coşkun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, S.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, S.Ö.'nün otomobilini, kaza yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oturduğu binanın önünde park edilmiş halde buldu. S.Ö. ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı S.T., bir süre sonra polisi arayıp teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü. Coşkun'un cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan kamera incelemeleri sonucu S.Ö.'nün Coşkun'a çarpıp, üzerinden otomobille geçtiği tespit edildi. Gözaltına alınan S.Ö. ve S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESKİ ENİŞTESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Serdar Coşkun'un, S.Ö.'nün eski eniştesi olduğu, ablasından 4 yıl önce boşandığı ve aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı