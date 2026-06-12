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Kayseri'de bir kişi tartıştığı eski karısının annesi ile ablasını bıçakla yaraladı

Kayseri'de bir kişi tartıştığı eski karısının annesi ile ablasını bıçakla yaraladı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, tartıştığı eski karısının annesi ve ablasını bıçakla yaraladı. Şüpheli kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, bir kişi, tartıştığı eski karısının annesi ile ablasını bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, M.S. ile eski karısı ve ailesi arasında Mimarsinan Mahallesi Gökçay Sokak'taki bir evde tartışma yaşandı.

Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda M.S. eski eşinin annesi Ö.Y. ve ablası Z.Y'yi bıçakla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı anne ile kızı, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan şüpheli M.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin
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