Kayseri'de karısını silahla öldüren şüpheli tutuklandı

Kayseri'de karısını silahla öldürdüğü gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kentte önceki gün yaşanan olayla ilgili çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, şüpheliyi düzenledikleri operasyonla Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Akin Mahallesi'nde 20 Mart'ta, H.A.S. ile eşi Gamze S. arasında evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine H.A.S'nin silahla ateş ettiği eşi yaşamını yitirmişti.

Şüpheli olayın ardından kaçmıştı.