Kayseri'de Engelli Kişinin Dairesinde Yangın Çıktı
Kayseri'de soba yakmaya çalışan engelli bir kişinin dairesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın hasara yol açarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAYSERİ'de soba yakmaya çalışan engelli kişinin dairesinde çıkan yangın binanın çatısına sıçradı. Yangın itfaiyenin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü.
Talas ilçesi Gençlik 1 Sokak'ta 2 katlı binanın üst katında yaşayan engelli kişi, saat 14.00 sıralarında soba yakmaya çalışırken evdeki halı tutuştu. Kısa sürede büyüyen alevler daireye ve binanın çatısına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binadakiler tahliye edilirken, yangın ekiplerin 15 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel