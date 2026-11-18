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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 200 bin lira ceza uygulandı.

Aydınlıkevler Mahallesi'nde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 38 ALR 827 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet A. kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonrasında aracını Şehit Piyade Astsubay Serkan Ciddioğlu Caddesi'nde bırakarak yaya olarak kaçmaya devam eden şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Yapılan kontrollerde 0,17 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye, "dur" ihtarına uymaması nedeniyle 200 bin lira idari para cezası uygulandı, "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA