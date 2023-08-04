Kayseri'de düğün sırasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

KAYSERİ'de, düğün devam ederken iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Günay Sokakta meydana geldi. Düğünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Görkem G., Bedirhan Y. ve K.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıları yakınlardaki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların bilinçlerinin açık olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.