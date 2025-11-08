Kayseri'de Drift Atan Sürücüye 83 Bin Lira Ceza

Kayseri'de drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücüye 83 bin 746 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Beyazşehir Mahallesi'nde bir sürücünün otomobiliyle drift attığı anların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine trafik ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettikleri ve ehliyeti bulunmayan otomobilin sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 83 bin 746 lira ceza verdi ve aracı trafikten menetti.

Sürücü hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Öte yandan ekipler, Halef Hoca Caddesi'nde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen başka bir sürücüye de 9 bin 267 lira ceza kesti.