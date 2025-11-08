Haberler

Kayseri'de Drift Atan Sürücüye 83 Bin Lira Ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Beyazşehir Mahallesi'nde drift yaparken görüntülenen sürücüye 83 bin 746 lira ceza kesildi. Emniyet, sürücünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti ve aracı trafikten men etti.

Kayseri'de drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücüye 83 bin 746 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Beyazşehir Mahallesi'nde bir sürücünün otomobiliyle drift attığı anların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine trafik ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettikleri ve ehliyeti bulunmayan otomobilin sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 83 bin 746 lira ceza verdi ve aracı trafikten menetti.

Sürücü hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Öte yandan ekipler, Halef Hoca Caddesi'nde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen başka bir sürücüye de 9 bin 267 lira ceza kesti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Konya'yı karıştıran olay: Tesislere verilen isim tepki çekti

O şehrimizi karıştıran olay: Tesislere verilen isim tepki çekti
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.