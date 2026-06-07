Kayseri'de döner bıçağıyla düzenlenen saldırıda 2 kişi yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir lokantada çıkan tartışmada şüpheli, döner bıçağıyla iş yeri sahibi ve çalışanı yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde lokantaya gelen şüphelinin döner bıçağıyla yaraladığı 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi'ndeki lokantaya gelen H.E. ile iş yeri sahibi A.A. ve çalışan A.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine H.E, döner bıçağıyla iş yeri sahibini ve çalışanı yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı.
Polis, olay yerinden kaçan H.E'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.