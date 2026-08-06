Kapuzbaşı Şelalelerinde Acı Olay: Piknik İçin Giden Genç Kız Boğuldu

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelalelerine, ailesiyle piknik için gelen Ela Nur Çenge, dengesini kaybederek dereye düştü. Suda kaybolan ve 3 saat süren çalışmalar sonucunda 4 kilometre uzaklıkta Çenge'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Şelalelerinin bulunduğu bölgede meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yapmak için Adana'dan, Kapuzbaşı Şelalelerine gelen Ela Nur Çenge, dengesini kaybetmesi sonucu dereye düştü. Çenge, kısa süre sonra suda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Çenge'nin cansız bedeni, 3 saat sonra suya düştüğü yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulundu. Çenge'nin cenazesi otopsi için Yahyalı Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı