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Kayseri'de Dere Yatağı İşinde Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dere yatağı ıslahında çalışırken elektrik akımına kapılan Sedat Yılmaz hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde dere yatağı ıslahında çalıştığı sırada, elektrik akımına kapılan Sedat Yılmaz (34), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Dere yatağı ıslahında çalışan Sedat Yılmaz, elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sedat Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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