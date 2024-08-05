Kayseri'de Dağlık Araziye Yangın Çıktı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Hasan Dağı'ndaki otluk alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, hızla büyüyerek dağın büyük bölümünü kapladı. Polis ve itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.
KAYSERİ'de, dağlık arazide yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Melikgazi ilçesinde Hasan Dağı'ndaki otluk alanda, saat 11.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, dağın büyük bölümünü kapladı. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.