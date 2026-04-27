Kayseri'de Çarşı Melikgazi'nin tanıtımı yapıldı

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Çarşı Melikgazi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Alpaslan Mahallesi'nde yaptırılan çarşının tanıtımında yaptığı konuşmada, güzel bir hayali hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Projenin temel amacının Kayseri'nin gıda ürünlerini ve özellikle yerel firmalarını öne çıkartmak olduğunu belirten Palancıoğlu, yeni bir ziyaret mekanı kazandırdıklarını ifade etti.

Çarşı hakkında bilgi veren Palancıoğlu, 50'nin üzerinde firmaya yer verdiklerini, et, balık, süt, kahve, çiçek, şarküteri, şekerleme gibi birçok ürünün bulunduğu bir çarşıyı hizmete sunduklarını anlattı.

Palancıoğlu, canlı müzik, sergiler gibi etkinliklerin de çarşıda yer alacağını vurguladı.

Çarşının 7 gün boyunca hizmet vereceğini dile getiren Palancıoğlu, şöyle konuştu:

"Sabah 10'da açılıp akşam 10'da kapanacak. Türkiye'nin ilk gıda alışveriş merkezi. Bu önemli çünkü dünyada benzer örnekler var ama Kayseri'de ve ülkemizde yoktu. Birçok ilçe, birçok belediye bu tür projelerin temelini atacak ve onlar da bu çalışmalara başlayacak. Şimdiden birçok belediyemiz bu konuda girişimde bulundu, projeyi verdik. Toplam arsa 7 bin metrekare, kapalı alanda 50'nin üzerinde firma burada hizmet verecek. Burada ATM'ler olacak. Fatura ödeme noktalarımız olacak. Özellikle arkada çok büyük bir otopark düzenledik."

Başkan Palancıoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
