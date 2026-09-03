Haberler

Hacılar'da Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı, Araçlar Alev Aldı

Hacılar'da Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı, Araçlar Alev Aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışma sonucu her iki araç da alev alarak kullanılamaz hale geldi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışma sonucu alev alan otomobil ile motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Hacılar ilçesi, Hacılar- Erciyes yolunda meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen M.Ç. idaresindeki motosiklet ile İ.H.G. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve motosiklet alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri araçların söndürülmesi için müdahale başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen otomobil ve motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
4 meclis üyesi CHP'den istifa etti! Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçiyor

En büyük ilçelerden birini AK Parti'ye kaptırıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiliz oyuncu çıplakken eşi kamerayı açtı!

Dünyaca ünlü oyuncu çıplakken eşi kamerayı açtı!

Babacan'dan Davutoğlu'na destek: Soruşturma ifade özgürlüğüne müdahale

Davutoğlu'na desteğini açıkladı
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

Tombalacı'nın malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in evlat acısı

AK Partili vekilin evlat acısı! Sadece 23 yaşındaydı
Ayhan Bora Kaplan davasında dikkat çeken iddia: Cumhur İttifakı dağılıyor, sen de patlat geç

"Cumhur İttifakı dağılıyor, gel sen de patlat geç"
Nijerya'da petrol hırsızlığı girişiminde bulunan 37 kişi zehirlenerek öldü

Petrol çalmak için geldikleri yerde feci şekilde can verdiler
Fenerbahçe'de Talisca ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe yıldız isme "Güle güle" dedi