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Kayseri'de cam kemik hastası çocuğun yaşadığı yol asfaltlandı

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Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki cam kemik hastası Hediye Nur Çetin'in evinin önünden geçen kilitli parke taşı döşeli yol, akülü aracını rahat kullanabilmesi için asfaltla kaplandı. Talas Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucunda Hediye Nur, daha rahat bir şekilde sokakta dolaşabilecek.

Kayseri'de 13 yaşındaki cam kemik hastası Hediye Nur Çetin'in yaşadığı evin kilitli parke taş olan yolu, akülü aracını rahat kullanabilmesi için asfaltla kaplandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas ilçesinin kırsal Kuruköprü Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki cam kemik hastası Hediye Nur Çetin, evlerinin önünden geçen kilitli parke taşı döşeli yolda akülü aracıyla hareket etmekte zorlandığı için yolun asfaltlanması talebini Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a iletti.

Bunun üzerine Talas Belediyesi ekipleri, mahallede çalışma başlatarak yolu asfaltladı.

Çalışmayı inceleyen ve görevlilerden bilgi alan Yalçın, Çetin ailesini de evlerinde ziyaret ederek, Hediye Nur'a çeşitli hediyeler verdi.

Sokakta daha rahat dolaşacak olmanın mutluluğunu yaşayan Hediye Nur, hassasiyetinden dolayı Yalçın'a teşekkür etti.

Hediye Nur, "Yolda giderken rahatsız oluyordum. Bacaklarım ağrıyordu. Tekerlekler çok sallanıyordu. Bir sabah bir sesle uyandım. Baktım ki yol asfaltlanıyor. Evimizin önüne asfalt döküldü. Şimdi çok güzel oldu. Başkanımıza çok teşekkür ederim, çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel

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