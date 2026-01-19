Haberler

Kayseri'de çalışma izni olmayan 19 yabancı uyruklu yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de yapılan denetimlerde, çalışma izni olmadan masaj salonlarında çalıştıkları belirlenen 19 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Yakalanan kadınlar sınır dışı edilmek üzere ilgili kuruma teslim edildi.

Kayseri'de gerçekleştirilen denetimlerde, çalışma izni olmayan 19 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekipleri kentte faaliyet gösteren masaj salonlarına denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, çalışma izni olmadan istihdam edildikleri belirlenen yabancı uyruklu 19 kadın yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili kuruma teslim edildi.

Denetimlerde 42'si ruhsatsız faaliyet gösteren 51 iş yeri hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı

Teröristleri hapishaneden saldılar, ordu yeniden harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti

Çığ altından acı haber geldi
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ümit Karan'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti

Kamera her şeyi kaydetti: Kur'an kursunda tepki çekecek görüntü
Göztepe'ye kötü haber! Yıldız isim Fenerbahçe maçında yok

Göztepe'ye kötü haber! Yıldız isim Fenerbahçe maçında yok
Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti

Çığ altından acı haber geldi
Dünya onları konuşuyor! 'Kertenkele Ailesi' kısa sürede fenomen oldu

Kertenkeleye benzetip alay ettikleri aile artık paraya para demiyor
Galatasaray'da Torreira krizi

Galatasaray'da kriz çıkardı