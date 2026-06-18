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Kayseri'de 1219 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi

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Kayseri'de 11-17 Haziran tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 1219 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Denetimlerde modifiyeli araç, alkollü araç kullanma, drift ve kırmızı ışık ihlali gibi ihlaller tespit edildi.

Kayseri'de bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 1219 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 11-17 Haziran tarihleri arasında denetim yapıldı.

Bu kapsamda 1216 araç sürücüsüne modifiyeli araç, abartı egzozlu ve sürücü belgesiz araç kullanmak, sürücü belgesi geçici veya daimi geri alındığı halde araç kullanmak, makas atma, kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanmak, alkolmetreye üflememek, ışık donanımı, drift yapmak, yüksek sesle müzik dinlemek ve cep telefonu kullanmaktan işlem yapıldı.

Açıklamada, halkın huzurunu bozan, saygısızca araç kullanan, trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülere yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
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