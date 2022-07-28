Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocasinan ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kocasinan ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Buğdaylı Mahallesi Selvidere Caddesi'nde bir şirkete ait depoda bulunan yatakhanede işçiler N.G. ile K.H. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda N.G. ve K.H. birbirlerini bıçakla yaraladı.

N.G. kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. K.H. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title