Kayseri'de iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı

KAYSERİ'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Suriye uyruklu M.A. ile kardeşi Ş.A. yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yunus Emre Mahallesi Atilla Nuhoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Suriye uyruklu M.A. ile kardeşi Ş.A., kimliği öğrenilemeyen kişiler tarafından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı