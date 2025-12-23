Haberler

Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kıraathanede yaşanan bıçaklı kavgada Hasan Hüseyin K. ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan yaralının durumunun kritik olduğu bildirildi.

Hisarcık Mahallesi'nde bir kıraathanede Hasan Hüseyin K. ile Can Ahmet A. arasında henüz belirlenmeyen sebeple tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Can Ahmet A, bıçakla Hasan Hüseyin K'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hasan Hüseyin K, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasan Hüseyin K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

