Kayseri'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Kayseri'de kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Eren Ş. (20) idaresindeki 38 AOZ 644 plakalı otomobil, Cırgalan Mahallesi Kuzey Çevre Yolu'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle çelik bariyer, otomobilin içine girdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce otomobilden çıkarılan ağır yaralı sürücü, ambulansla götürüldüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin