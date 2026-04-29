Kayseri'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kayseri'de kontrolden çıkarak bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
E.K. idaresindeki 48 ALZ 387 plakalı motosiklet, Hacılar Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yolun kenarındaki bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin