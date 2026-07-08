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Arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis

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Kayseri'de tartıştığı arkadaşı Ali Kemal Kalkan'ı bıçaklayarak öldüren Şaban Taşkın, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de tartıştığı arkadaşı Ali Kemal Kalkan'ı (53) bıçaklayarak öldüren Şaban Taşkın (52), tutuklu yargılandığı davada 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 3 Ocak'ta Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Şaban Taşkın ile Ali Kemal Kalkan arasında bilinmeyen nedenle tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Taşkın, Kalkan'ı bıçaklayarak öldürdü. Ali Kemal Kalkan, toprağa verilirken, gözaltına alınan Şaban Taşkın çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Şaban Taşkın hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Şaban Taşkın ile Ali Kemal Kalkan'ın şikayetçi kızı hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar eden ve Ali Kemal Kalkan ile olay tarihinde uyuşturucu kullandıklarını öne süren sanık Taşkın, "Birlikte uyuşturucu kullanıyorduk. İçine bir şey attı. 'Bu yaptığın kaç oldu. Sen beni öldürmeye mi çalışıyorsun' dedim. O da 'İç lan' diyerek küfretti. Kavga ettik. Bıçağını fark ettim. Kolundan tuttum. 'Delirdin mi? Bırak şu bıçağı' dedim. Sonra daha ağır küfürler etti. Canavarlaşmış gibi ağzından köpükler çıkıyordu. Onu zapt edemiyordum. Yüzüme tükürdü. Yatağın altındaki bıçağım aklıma geldi. Tekme attım, nefesi kesildi. O da bana tekme attı. 'Bıçağı bırak' diyerek ayağına doğru salladım. Değdi mi bilmiyorum. Tekrar bıçağı salladım bu kez bacağına girdiğini gördüm. Can havliyle koluma yapıştı. Bıçağı bırakmasını istedim. Bıçağı kasığına doğru ittim" diye konuştu.

Ali Kemal Kalkan'ın kızı da sanıktan şikayetçi olduklarını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Duruşma savcısı önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar ederek sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Şaban Taşkın'ı, mütalaada istenen suçtan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın pişmanlık duymamasını gerekçe göstererek cezasında hiçbir indirim maddesi uygulamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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