Kayseri'de akrabasını makasla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de akrabasını makasla yaraladı iddiasıyla yargılanan Z.E. duruşmaya katıldı. Sanık, eylemin bir anda gerçekleştiğini ve öldürme niyetinin olmadığını savundu. Mahkeme, duruşmayı belgelerin beklenmesi için erteledi.

Kayseri'de akrabasını makasla yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, yabancı uyruklu tutuklu sanık Z.E. ile avukatı katıldı.

Tercüman eşliğinde savunma yapan sanık Z.E, olayın bir anda yaşandığını, öldürme gibi bir niyetinin olmadığını öne sürdü.

Akrabası olan H.E'yi uzaklaştırmak için makası kullandığını savunan sanık, olayın ardından yaralanan H.E'yi hastaneye götürdüğünü anlattı.

H.E. ile aralarında herhangi bir husumet olmadığını ifade eden sanık Z.E, 8 aydır tutuklu olduğunu belirterek tahliyesini ve beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanığın "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, dosyada eksik olan belgelerinin beklenmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım

Altını tetikleyen geri adım
