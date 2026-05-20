Kayseri'de 4 katlı binanın bodrumunda yangın

KAYSERİ'de 4 katlı binanın bodrum katında atık maddelerin ulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiyenin 15 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Bağlar Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. İddiaya göre bodrum kattaki atık maddelerin bulunduğu alandan alevlerin yükseldiğini fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakika süren çalışması sonucu söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı