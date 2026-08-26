Kayseri Pınarbaşı'nda 4.1 Büyüklüğünde Deprem

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 09.53'te oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Kayseri Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı