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Kayseri Pınarbaşı'nda 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Kayseri Pınarbaşı'nda 4.1 Büyüklüğünde Deprem
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 09.53'te yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntıda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Kayseri Valiliği, saha tarama ve kontrol çalışmalarının başlatıldığını, şu ana kadar olumsuz bir duruma rastlanmadığını duyurdu.

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 09.53'te oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Kayseri Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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