Kayseri'de 3 kişinin öldüğü kazaya karışan otobüs şoförünün yargılanması sürdü

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kazaya karışan sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık sürücü B.K. ise duruşmaya katılmadı.

Müşteki avukatı beyanında, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın tutuklanmasını talep etti.

Sanık avukatı ise davadaki eksik hususların giderilmesi ve ilgili kurumlardan gelecek eksik belgelerin tamamlanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

B.K. idaresindeki İstanbul Bağcılar Belediyesine ait 34 FIR 436 plakalı otobüs, 6 Nisan 2023'te Gürün-Pınarbaşı kara yolunun 48. kilometresinde kontrolden çıkarak devrilmişti. Kazada Atakan Sırbudak (48), Hayri Ay (48) ve Hilmi Eymen Dinleyici (10) ölmüş, 19 kişi yaralanmıştı.

Gözaltına alınıp tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan sürücü B.K'nin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılması isteniyor.