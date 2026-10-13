Kayseri'de 3 işçinin öldüğü yangın davasında savcı 2 sanığa hapis istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan ve 3 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin yaralandığı yangına ilişkin 7 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar S.T., İ.D., S.T. ve maktul İmran Oğuz Kayan'ın ağabeyi müşteki İbrahim Kayan ile taraf avukatları hazır bulundu. Diğer sanıklar M.A.A., H.K., E.A. ve E.T. duruşmaya katılmadı.

Sanıklar S.T., İ.D. ve S.T. önceki ifadelerini tekrar ettiklerini belirterek, beraatlerini istedi.

Yangında hayatını kaybeden İmran Oğuz Kayan'ın ağabeyi müşteki İbrahim Kayan da iş yerinde yangın alarmının olmadığını, fabrika sahibinin bunu sağlamakla yükümlü olduğunu belirterek, sanıkların "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Taraf avukatlarının savunmalarının ardından esas hakkındaki mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, fabrikanın genel sorumlusu S.T. ile bakım onarım işçisi Suriye uyruklu M.A.A.'nın 3'er kez "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını, diğer tutuksuz sanıklar S.T., İ.D., E.T., E.A. ve H.K.'nin ise beraatini istedi.

Sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmasını hazırlamak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Olay

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki bir mobilya fabrikasında 30 Kasım 2024'te çıkan yangında, işçiler Suzan Çakır, İmran Oğuz Kayan ve Mustafa Dirmen hayatını kaybetmiş, Derya Asiltürk ve Ömer Çeri yaralanmıştı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında fabrikanın genel sorumlusu ve iş güvenliği sorumlusu ile yangının çıktığı alanın sorumlularının da olduğu 7 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden S.T. tutuklanmış, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

S.T.'nin yapılan tutukluluk incelemesinde ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilmişti.

Kaynak: AA