Kayseri'de 27 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de 'silahla yağma' suçundan kesinleşmiş 27 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.G., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma kapsamında saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen hükümlü, uzun süredir aranıyordu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'silahla yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.G.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. M.G. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
