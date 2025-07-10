Kayseri'de 24 Firari Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 firari hükümlü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin koordinesinde, 72 ekip ve 216 personelin katılımıyla arananların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel